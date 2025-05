Ce vendredi 2 mai, en raison d'une habitation qui menace de s'effrondrer sur les communes de Roybon et Saint Antoine l'Abbaye, la D27A est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, de jour uniquement, pour une durée indéterminée.

Itinéraires de déviations :

Une déviation est mise en place à tous les véhicules via les D27A, D27 et D20B via Saint Antoine l'Abbaye, Dionay et Roybon.