Jusqu'au 20/02/2021.

Ce vendredi 12 février, en raison d'un glissement de terrain sur la commune de Prébois, la D216 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par la D216,D66 et D526 via Prébois, St-Baudille-et-Pipet et Mens.