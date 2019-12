Jusqu'au 31/12/2019.

Ce mardi 24 décembre, en raison d'un risque d'avalanche sur la route du Pas de la Confession sur les communes de Huez et Villard-Reculas, la D211B est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les D211, 1091,526,44 et 44B via Bourg d'Oisans et Allemont .