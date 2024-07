Ce jeudi 25 juillet, en raison d'un éboulement sur la commune de La Rivière, la D1532 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via les RD 518, RD 1092 et RD 45 via Saint Marcellin, Vinay et Tullins.