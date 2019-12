Jusqu'au 14/01/2020.

RD 1516 fermée à Aoste jusqu’au Mar 14 janvier 2020

Le Département de l’Isère termine les travaux de la 2ème phase de réalisation du contournement d’Aoste, avec la construction d’un nouvel ouvrage hydraulique sur le ruisseau « la Bièvre » et la réalisation d’un carrefour giratoire.

La RD 1516 (route des Moulins) reste fermée jusqu’au mardi 14 janvier 2020 en fin d’aprèsmidi, 24h/24 et 7j/7.

Déviation tous véhicules et dans les 2 sens de circulation par les RD 592 et RD 1075 via Aoste, Chimilin, Les-Abrets-en-Dauphiné, La Batie-Montgascon et Chimilin.