itinisère - Jusqu'au 25/04/2019.

Ce mercredi 24 avril 2019, suite à un abre sur la chaussé qui a accroché des câbles ERDF dans le village de Bougé-Chambalud, la D131 sur la commune de Bougé-Chambalud est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les RD 519 et 46 via Jarcieu dans le département de l'Isère et par les RD 453 et 53 dans le département de la Drôme.