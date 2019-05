itinisère - Jusqu'au 24/05/2019.

FLASH SPECIAL

Fermeture de la D119 à Le-Grand-Lemps et Izeaux

Du lundi 20 mai au vendredi 24 mai 2019



En raison de travaux, la D119 est fermée sur les communes de Le-Grand-Lemps et Izeaux jusqu’au vendredi 24 mai 2019 à 16h30, 24h/24.



Déviation tous véhicules dans les 2 sens de circulation :



Par les D1085 depuis l’échangeur D119 / D1085 jusqu’au carrefour D1085 / D519, D519 jusqu’au carrefour D519 / D119 et D119 via Izeaux, Beaucroissant et Rives.