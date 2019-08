Du 24/08/2019 au 25/08/2019 - itinisère

FLASH SPECIAL

44ème « Course de côte nationale de Chamrousse »

et 24ème« course de côte VHC »

24-25 AOUT 2019

Dans le massif de Belledonne, sur le côté Sud de la RD 111, aura lieu la 44ème « Course de côte nationale de Chamrousse » et la 24ème « course de côte VHC » dans le sens Séchilienne vers Chamrousse, les samedi 24 et dimanche 25 août 2019. Le départ a lieu au- dessus du lac Luitel (commune de Séchilienne) et l’arrivée à Vaulnaveys-leHaut, en-dessous de l’entrée de la station de Chamrousse.

Il est prévu de fermer la RD 111 sur ce tronçon en journée dans les 2 sens pour usage privatif de la course.

Horaires approximatifs de fermeture prévus de la RD 111 : le samedi 11h30 à 19h00 et le dimanche de 8h00 à 19h00.

La déviation est mise en place par le côté Nord de la RD 111 via Uriage et les Seiglières (commune de St Martin d’Uriage).