Jusqu'au 02/05/2022.

Ce samedi 30/04, en raison d'une mise aux normes du réseau d'assainissement, la D110A est coupée. La ligne T95 est donc impactée et les arrêts suivants ne seront pas desservis : "Le Village" et Les Gaillardons" à saint martin de la Cluze et "Les Marceaux" à Avignonet. Merci de vous reporter sur l'arrêt "la Gare à Saint Martin de La Cluze ou l'arrêt " la Morte" à Sinard.

Prolongation de la non desserte des arrêts jusqu'à lundi 02 mai inclus.