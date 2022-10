Jusqu'au 13/10/2022.

FLASH SPECIAL

RD 11

« TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIE »

Commune de Montbonnot-Saint-Martin

Le Département de l’Isère réalise des travaux de réfection de la voie sur la RD 11 (route de Domène, giratoire Sud avec l’échangeur de l’A41).

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes :

• À compter du 10/10/2022 et jusqu'au 13/10/2022, sur la RD11 (Montbonnot-Saint-Martin), la circulation à tous les véhicules est interdite de 20h30 à 6h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.

• Déviation sens Chambery: coté Montbonnot, st Ismier par la RD 11B, 11N, 165.

• Déviation sens Grenoble: coté Domene, le Versoud par la RD 523, 165.