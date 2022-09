Jusqu'au 15/09/2022.

FLASH SPECIAL

RD 1091

« TUNNELS DU GRAND CLOT ET DES ARDOISIERES »

(DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES)

Inspections détaillées périodiques 2 nuits du 13 au 15 septembre 2022

Communes de LA GRAVE et VILLARD D’ARENE

Afin d’améliorer la sécurité de la RD 1091 sur les communes de LA GRAVE et VILLARD D’ARENE, le Département des Hautes-Alpes va effectuer des travaux d’inspections détaillées périodiques des tunnels du Grand Clot et des Ardoisières.

• Ces travaux nécessiteront une coupure de la RD 1091 avant les tunnels du Grand Clot et des Ardoisières, pendant 2 nuits du 13 au 14 septembre (tunnel des Ardoisières) ainsi que du 14 au 15 septembre 2022 (tunnel du Grand Clot) de 21h00 à 6h00. En cas de besoin, 2 nuits supplémentaires pourront se rajouter (du 15 au 16 et du 16 au 17 septembre 2022).

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD 1091 :

• Liaison Briançon =>Grenoble

Pour les usagers qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir de Briançon, les usagers seront déviés par Gap et la RN 85 via le col Bayard et La Mure, sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529 via St Georges de Commiers.

• Liaison Grenoble => Briançon

Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service interdits de la limite 38/05 à Gap.