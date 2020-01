Jusqu'au 22/01/2020.

FLASH SPECIAL

RD1091 - TRAVAUX DE MAINTENANCE

au TUNNEL des COMMERES (OISANS)

(Commune de Les Deux Alpes)

Fermeture 9h-11h et 14h-16h les 21 et 22 janvier 2020

Dans le cadre des travaux de sécurisation du tunnel des Commères sur la RD 1091 (tunnel situé sur la commune de Les Deux Alpes, à 700 mètres en amont du carrefour RD 1091 / RD 530 – Clapier d’Auris), le Département de l’Isère ferme la RD 1091 les 21 et 22 janvier 2020 sur les créneaux horaires 9h-11h et 14h-16h entre le carrefour RD 1091 / RD 530 (Clapier d’Auris) et le carrefour RD 1091 / RD 220 (carrefour d’accès aux Travers).

Les usagers ne sont pas invités à suivre de déviation (le temps de parcours serait trop long).

Par ailleurs, la RD 1091 sera sujette à des micro-coupures (non programmées, de 20 minutes maximum).