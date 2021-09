Jusqu'au 01/10/2021.

RD1091

Maintenance des équipements du grand tunnel du Chambon

Le département de l’Isère va réaliser des maintenances préventives des équipements du grand tunnel du Chambon sur la semaine du lundi 27 septembre au vendredi 01 octobre 2021.

Ces interventions impliqueront des coupures ponctuelles de nuit (21h-5h) au niveau du grand tunnel du Chambon : coupure pendant 4 nuits du 27/09 au 01/10 de 21h à 5h.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant les coupures de la RD 1091.

Sens Grenoble -> Briançon :

Une déviation sera mise en place pour tous les usagers se rendant à Briançon.

Elle empruntera depuis Vizille la route nationale RN 85 via La Mure, le col Bayard et Gap puis la RN 94 en direction de Briançon sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

En cas de congestion sur la RN 85, les usagers en transit entre Grenoble et Gap seront invités à suivre l’itinéraire conseillé par l’A480, l’A51 et la RD 1075 en direction de Sisteron via le col de la Croix Haute, puis par les RD 994B, RD 994 et RN94 en direction de Gap et de Briançon.

Sens Briancon -> Grenoble :

Une déviation sera mise en place pour les usagers en transit depuis Briançon en direction de Grenoble.

Elle empruntera depuis Briançon l’itinéraire de déviation par la route nationale RN85 via Gap, le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529 via St Georges de Commiers.

En cas de congestion sur la RN85, les usagers en transit entre Gap et Grenoble seront invités à suivre l’itinéraire conseillé en direction de Briançon et Gap via les RN94, la RD994, RD994B, puis la RD1075 via le col de la Croix Haute, l’A51 et l’A480. Le trafic ainsi dévié empruntera la RN85 durant toute la durée de la coupure (ou la RD1075 en cas de congestion sur la RN85).

La circulation des cars des lignes régulières ne sera pas impactée par les coupures.