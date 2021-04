Jusqu'au 28/04/2021.

FLASH SPECIAL FERMETURE DE LA D1091 : TUNNEL DES COMMÈRES

EXERCICE DE SÉCURITÉ

Le mercredi 28 avril 2021 à partir de 21h00

Dans le cadre d’un exercice de sécurité dans le tunnel des Commères (à environ 700 mètres du carrefour D1091 / D530), direction Briançon, sur la commune de Mont-de-Lans, il est prévu de couper la D1091 à toute circulation le mercredi 28 avril 2021 à partir de 21h00, pour une durée indéterminée (plusieurs heures).

La D1091 sera coupée entre le carrefour D1091 / D530 (sur la commune des Deux Alpes), carrefour proche de la limite Nord de la commune de Bourg d’Oisans, et le carrefour D1091 / D211A (le village du Freney d’Oisans restera accessible depuis Briançon et Mizoën / Mont-de-Lans).

Déviations :

- Pour les usagers en provenance de Grenoble et Jarrie, à Vizille, par la N85 en direction de Gap, via Laffrey, puis par la N94 en direction de Briançon, via Embrun.

- Pour les usagers en provenance de Briançon, par Gap et la N85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés se dirigeant vers Grenoble, qui devront emprunter la D529 depuis la N85 à la Mure, via St Georges de Commiers.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Pas de restrictions particulières.