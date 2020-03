Jusqu'au 06/03/2020.

Fermeture Col du Lautaret

Déviation par la N85

En raison des mauvaises conditions météorologiques, le col du Lautaret situé dans les Hautes-Alpes est fermé à la circulation dans les deux sens entre Villar d’Arène et Pont de l’Alpe pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place entre Grenoble et Briançon par la N85 via la Mure et Gap.

- Sens Grenoble vers Briançon : déviation depuis Vizille par la N85 via La Mure, le col Bayard puis la RN94 en direction de Briançon.

- Sens Briançon vers Grenoble : déviation depuis Briançon par Gap et la N85 via le Col Bayard et La Mure jusqu’à Vizille (descente de Laffrey).

Restrictions de circulation au Col Bayard : interdiction des PL supérieurs à 26 tonnes non munis d’un dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service , interdiction valable depuis la limte des Hautes-Alpes jusqu’à Gap.

Restrictions de circulation dans la Rampe de Laffrey : interdiction pour les PL de PTAC supérieur à 7,5T et aux autocars non autorisés qui devront emprunter depuis La Mure la D529 via St Georges de Commiers.