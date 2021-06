Jusqu'au 06/07/2021.

FERMETURE DE LA RD1091 – ACCES IMPOSSIBLE

AU COL DU LAUTARET

Dans le sens Grenoble (Isère) –Briançon (Hautes-Alpes)

Pendant 5 nuits de 22h00 à 6h00 DU LUNDI 28/06 A 22H00

AU MARDI 06/07 2021 A 6H00

(sauf Week-end)

Le Département de l’Isère effectue des travaux de réparation des trappons dans le grand tunnel du Chambon sur la commune de Mizoën. La route départementale D1091 sera fermée à toute circulation pendant cinq (5) nuits de 22h00 à 6h00 au droit du grand tunnel du Chambon.

- Du lundi 28 juin à partir de 22h au mardi 29 juin à 6h du matin ;

- Du mardi 29 juin à partir de 22h au mercredi 30 juin à 6h du matin ;

- Du mercredi 30 juin à partir de 22h au jeudi 01 juillet à 6h du matin ;

- Du jeudi 01 juillet à partir de 22h au vendredi 02 juillet à 6h du matin ;

- Et du lundi 05 juillet à partir de 22h au mardi 06 juillet à 6h du matin.

Les accès au col du Lautaret et à La Grave (Hautes Alpes) restent possibles pour les usagers en provenance de Briançon.



Les accès à Clavans en Haut Oisans et à Besse (Isère) restent possibles pour les usagers en provenance de Bourg d’Oisans.

Déviations :



- Sens Grenoble vers Briançon :

Déviation depuis Vizille par la route nationale N85 via La Mure, le col Bayard et Gap (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis la limite Isère / Hautes Alpes jusqu’à Gap), puis la N94 en direction de Briançon. Les 5 nuits de fermeture, depuis Pont de Claix et Vizille, les usagers ne seront plus invités à suivre cette déviation au delà de 04h30 (le temps de parcours serait trop long en empruntant la déviation par Gap). Ils seront invités à patienter devant le chantier en attendant la ré ouverture de la D1091.

- Sens Briançon vers Grenoble :

Déviation depuis Briançon par Gap et la N85 via le col Bayard (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis Gap jusqu’à la limite Isère / Hautes Alpes), et La Mure jusqu’à Vizille(descente de Laffrey)sauf pour les PL de PTAC supérieur à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter, à La Mure, la D529 via St Georges de Commiers.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Pas de restrictions particulières.



Pour plus d’informations sur les conditions de circulations et les perturbations liées à ce chantier, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr