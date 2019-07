Jusqu'au 26/07/2019. - itinisère

Ce jeudi 25 juillet, en raison d'un éboulement 600 m après la limite Isère / Hautes Alpes, la D1091 sur la commune de La Grave est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation (par la RN85) est mise en place dans les 2 sens de circulation :

pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 est mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).