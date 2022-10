Jusqu'au 07/10/2022.

FLASH SPECIAL

RD 1085

« TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIE »

Communes de Rives et Charnècle

Le Département de l’Isère réalise des travaux de réfection de la voie sur la RD 1085

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes :

• À compter du 06/10/2022 et jusqu'au 07/10/2022, sur la RD 1085 (du giratoire RD12C/RD1085 au carrefour Manguely RD12C/RD1085), la circulation à tous les véhicules est interdite de 21h00 à 5h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.

• Une déviation sera mise en place, dans le sens Grenoble/Lyon, par la RD 12C (du giratoire RD12C/RD1085 au carrefour Manguely RD12C/RD1085).