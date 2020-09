Jusqu'au 16/09/2020.

Travaux de NUIT sur la D1085

Du lundi 7 au mercredi 16 septembre 2020 sur les communes de Rives et Beaucroissant

FERMETURE D1085

Le Département de l’Isère effectue des travaux de réfection de chaussée sur la D1085 sur les communes de Rives et Beaucroissant (montée de Rives).

Il est prévu de fermer la RD 1085 la nuit dans les 2 sens de circulation :

pendant 2 nuits du lundi 07 septembre soir au mercredi 9 septembre matin de 20h à 05h ;

pendant 2 nuits du lundi 14 septembre soir au mercredi 16 septembre matin de 20h à 05h.

Déviations pour tous véhicules (hors Transports exceptionnels) :

3 Déviations différentes selon les sens de circulation et selon les dates :

Sens Lyon-Grenoble :

les 4 nuits du 7 au 9 et du 14 au 16 septembre => Depuis le carrefour du Pont de Champ, par les D12C et D45, passer le passage inférieur sous la D1085 puis tourner à gauche en direction de la bretelle E3-D1085 pour s’insérer sur la D1085, via Beaucroissant et Rives.

Sens Grenoble-Lyon :

Les 2 nuits du 7 au 8 et du 15 au 16 septembre (phase 1) => Avant l’échangeur D1085 / D45, par la bretelle de sortie E2-D1085 (direction Nord), emprunter la D45 puis, au carrefour D45 / D12C, emprunter la D12C jusqu’au carrefour du Pont de Champ (D12C / D1085), via Rives et Beaucroisssant.

Les 2 nuits du 8 au 9 et du 14 au 15 septembre (phase 2) => Avant le lieu-dit « Les 3 Fontaines » par la bretelle de sortie E3-D1085 (direction Nord), emprunter la D12C jusqu’au carrefour du Pont de Champ (D12C / RD 1085), via Rives et Beaucroisssant.

En cas d’aléas, pendant une autre nuit supplémentaire, voire deux nuits, la D1085 pourra être à nouveau fermée au droit de ce chantier (même horaire).

Les forces de Secours et de l’Ordre pourront passer au doit du chantier lors de ces fermetures.