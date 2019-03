itinisère - Du 25/03/2019 au 28/03/2019

Fermeture de nuit de la RD 1082 à SABLONS

pendant 3 nuits du 25 au 28 mars 2019

En raison de travaux sur le pont sur le Rhône entre Sablons et Serrières, il est prévu de fermer la RD 1082 dans les 2 sens de circulation pour une durée maximum de 3 nuits consécutives, du lundi 25 mars soir au jeudi 28 mars 2019, de 20h00 à 6h30.

Déviation tous véhicules dans les 2 sens de circulation :

Depuis le pont de Sablons côté Pont de Serrières à l’Ouest , par les RD 1082, RD 4, RN 7 et RD 1082 via Sablons, Salaise / Sanne, Chanas et Sablons.

En cas de conditions météo défavorables, les fermetures nocturnes de la RD 1082 pourront être reportées à une période ultérieure.