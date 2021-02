Jusqu'au 20/02/2021.

Ce samedi 20 février à lieu une manifestation sur les communes de Clelles et Monestier du Percy, la D1075 sera perturbé entre 14h et 17h.

De 14h à 15h30, un itinéraire conseillé est mis en place par les RD 526, 216 et 66 via Clelles, Prébois et Lalley.

De 15h30 à 17h, un itinéraire conseillé est mis en place par les RD 66, 216 et 526 via Lalley, Prébois et Clelles.

Les horaires sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement du cortège.