Aménagement du carrefour RD 1075 / RD 66 à Lalley

du 15 mars au 15 juin 2021

Afin d’améliorer la sécurité sur la RD 1075 dans le Trièves, Le Département de l’Isère réaménage le carrefour RD 1075 / RD 66 à Lalley.

Ces travaux impliquent la mise en place d’un alternat sur la RD 1075 au droit de ce carrefour, du lundi 15 mars au mardi 15 juin 2021, de 7h00 à 19h00, 7j/7 (sauf le week-end de l’Ascension du jeudi 13 au dimanche 16 mai, et le week-end de Pentecôte du samedi 22 au lundi 24 mai 2021, qui ne seront pas soumis aux restrictions d’alternat).

La RD 66 sera fermée dans les 2 sens de circulation, 24h/24, 7j/7 au droit du carrefour RD 66 / RD 1075 du lundi 15 mars au mardi 15 juin 2021.

Déviation tous véhicules par les RD 66 et RD 66B via Lalley et St-Maurice-en-Trièves jusqu’à la RD 1075.