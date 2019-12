Jusqu'au 06/12/2019.

Ce mercredi 4 décembre en raison d'un accident a 200 m du giratoire de Jaume direction La croix Perrin sur la commune de Lans-en-Vercors, la D106 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place en suivant la D531, la D215A, la D531 et la D106 via Lans-en-Vercors et Meaudre.