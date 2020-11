Jusqu'au 27/11/2020.

FLASH SPECIAL

D1006 - commune de Bourgoin-Jallieu

Travaux de mise à 2x2 voies

A partir du lundi 16 novembre 2020, le Département de l’Isère engage des travaux de mise à 2x2 voies de la D1006 sur la commune de Bourgoin Jallieu, entre le carrefour D1006 / D522 (Z.A. de La Maladière) côté Ouest, et le carrefour D1006 / Avenue des Marronniers / Boulevard JoliotCurie (carrefour de «L’Oiselet ») côté Est.

Ces travaux impliquent la restriction des largeurs des voies et la modification de sens de circulation, ainsi que la mise en place d’un balisage entre la circulation et la zone des travaux, et entrainent des difficultés d’écoulement du trafic. I

Il est prévu de FERMER la D1006 UNIQUEMENT dans le sens Lyon-Grenoble entre le carrefour giratoire de La Maladière et celui de de l’Oiselet, de 21h00 à 5h00 pendant les 4 NUITS du lundi 23 novembre soir au vendredi 27 novembre 2020 matin.

Déviations :

Pour les usagers dans le sens Grenoble-Lyon :

1. Usagers sur le boulevard Joliot-Curie (et l’avenue des Marronniers) en approche du carrefour de l’Oiselet => Emprunt obligatoire de la D1006 en direction de Lyon / Boulevard Joliot-Curie.

2. Usagers sur la D1006 (côté Sud : Avenue Alsace-Lorraine) en approche du carrefour D1006 / D312 => Déviation par la D312, la rue Edouard Branly et le carrefour giratoire de La Maladière pour reprendre la D1006 vers Lyon. Au carrefour D1006 / D312, possibilité d’emprunter la D1006 en direction du carrefour de L’Oiselet.

Pour les usagers dans le sens Lyon- Grenoble sur la D1006 :

En approche du carrefour de la Maladière => Déviation par la rue Edouard Branly, le carrefour rue Branly / D312, la D312, le carrefour D312 / D1006, puis emprunt de la D1006 (avenue AlsaceLorraine) en direction de Grenoble, ou possibilité d’emprunter la D1006 en direction du carrefour de L’Oiselet.

La circulation des convois exceptionnels sera interdite dans les 2 sens de circulation sur la D1006 et les déviations, lors des coupures de la D1006.

Les forces de l’ordre et de secours ne pourront pas passer dans le sens Lyon vers Grenoble pendant les phases de coupure de la circulation.