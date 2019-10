Jusqu'au 23/10/2019.

Fermeture de la D1006

Du mardi 22 octobre au soir jusqu'au mercredi 23 octobre matin de 21h à 6h

Pour cause de travaux (mise en circulation à 2*1 voie sur les voies lentes), il est prévu de fermer à la circulation la D1006 sur les communes de Vaulx-Milieu et de l'Isle- d'Abeau la nuit du mardi 22 au mercredi 23 octobre 2019 de 21h à 6h entre les carrefours giratoire de Belmont (D1006/Boulevard St-Germain passant au-dessus de l'A43 à Vaulx-Milieu) et le giratoire Vaulx-Milieu.

Déviation de nuit :

Une déviation est mise en place par la route de Vienne, rue de la Gare et rue de Montjeard.

Convois exceptionnels:

La circulation des transports exceptionnels ne sera pas possible sur la D1006 et sur la déviation.

Deux zones existantes permettant le stockage d'un éventuel convoi seront indiquées par des panneaux spécifiques en amont de la zone de travaux.

En cas de conditions météo défavorables, la fermeture de la D1006 sera reportée à une date ultérieure.