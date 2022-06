Jusqu'au 17/06/2022.

En raison d'un accident sur la commune de Cessieu la D1006 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Déviation (Tous véhicules) sens Lyon vers Chambery par D54E, D54B, D92 via Ruy, Rochetoirin et Saint Jean de Soudain Déviation (Tous véhicules) sens Chambery vers Lyon par D51A, D59A via Cessieu Serezin de la Tour et Nivolas-Vermelle