Infos transport en commun : CSA01 : adaptations horaires dès le 1er avril
Perturbation
Dès mercredi 1er avril 2026.
Afin d’optimiser l’organisation de la desserte le mercredi, des adaptations sont apportées.
- Le départ de 7h26 de l’arrêt « C. Delage » à St-Jean-de-Bournay en direction de la Place Hector Berlioz à La Côte-St-André (CSA0102) circulant le mercredi est supprimé, les usagers sont invités à se reporter sur les deux autres cars partant à 7h21 de l’arrêt « C. Delage » en direction du LEGTA à La Côte-St-André (CSA0100) et à 7h25 en direction de la Place Hector Berlioz (CSA0104).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
CSA01 ST JEAN DE BOURNAY-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers SAINT JEAN DE BOURNAY