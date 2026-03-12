itinisère

Infos transport en commun : CSA01 : adaptations horaires dès le 1er avril

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 1er avril 2026.

 

Afin d’optimiser l’organisation de la desserte le mercredi, des adaptations sont apportées.

  • Le départ de 7h26 de l’arrêt « C. Delage » à St-Jean-de-Bournay en direction de la Place Hector Berlioz à La Côte-St-André (CSA0102) circulant le mercredi est supprimé, les usagers sont invités à se reporter sur les deux autres cars partant à 7h21 de l’arrêt « C. Delage » en direction du LEGTA à La Côte-St-André (CSA0100) et à 7h25 en direction de la Place Hector Berlioz (CSA0104).

 

csa01.JPG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CSA01 ST JEAN DE BOURNAY-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY
