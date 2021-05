Jusqu'au 07/05/2021.

BESOIN DE VOUS DEPLACER ?

Un couvre-feu est instauré de 19h à 6h.

A partir du samedi 3 avril 2021, les déplacements sont autorisés dans un rayon de 10 kilomètres.

Préparez vos déplacements

Pour voyager, vous devez être muni :

d’un masque tout au long du trajet (le défaut de masque est passible d’une amende de 135 euros),

de votre titre de transport, votre carte de réduction ou abonnement et votre pièce d’identité,

d'une attestation de déplacement dérogatoire dans les départements ou situations où celle-ci est requise.

En savoir plus

OFFRE DE TRANSPORT

Consultez l’offre de transport des différents réseaux qui est adaptée à compter du mardi 6 avril 2021.

TITRES DE TRANSPORT

La vente des titres de transport à bord des véhicules est durablement suspendue sur le réseau TAG.

Pensez à utiliser les automates, le PASS’Mobilités, la vente en ligne.

Pour acheter un ticket SMS valable 1 heure, envoyer le mot « 1H » au 93 123 pour le réseau TAG et le mot «1G» pour le réseau Tougo. Le tarif du ticket par SMS baisse sur le réseau Tag (1,60€) et s’ouvre sur le réseau Tougo au tarif de 1€.

En cette période de crise sanitaire, privilégiez le ticket sms et Mybus sur le réseau Transisère

Pour acheter le ticket sms, quel que soit le type de votre portable, simplement en envoyant un code (1z pour 1 zone, 2z pour 2 zones, 3z pour 3 zones, 4z pour 4 zones, 5z pour 5 zones et 6z pour 6 zones) au numéro 93038.

Comment acheter des titres dématérialisés via l’application MyBus.

+Calculer votre itinéraire pour vous rendre dans un Centre de vaccination (connaitre la liste des centres de vaccination en Isère)

COVOITURAGE

Le covoiturage est un moyen de transport qui minimise le nombre de contacts et peut ainsi aider à voyager dans des conditions plus sûres.

3 passagers maximum : un passager à côté du conducteur et deux à l'arrière du véhicule.

Le port du masque est obligatoire pour le conducteur et les passagers. Le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à une personne ne respectant pas le port du masque.

Le conducteur désinfecte les surfaces touchées et aère régulièrement le véhicule.

Eviter d'activer la fonction recyclage d'air qui coupe l'arrivée d'air extérieur et présente un risque potentiel. Le passager se lave les mains, désinfecte ses effets personnels avant d'entrer ou sortir du véhicule, et emporte ses déchets.

Le service public de covoiturage reste ouvert et également le service de covoiturage de la région Auvergne-Rhône-Alpes Mov’ici.

A VELO

Le vélo est le moyen le plus pratique pour se déplacer : pas de problème pour trouver une place de parking et fini les embouteillages ! Pour connaitre la distance à parcourir et les dénivelés, itinéraires à vélo.

CONDITIONS DE CIRCULATION

Pour se déplacer sereinement en voiture partout en Isère, il est possible de consulter en temps réel l’état de la circulation sur les principaux axes (bouchon, accident, travaux,…).



Les travaux sur l’A480 se poursuivent et peuvent impacter les déplacements (coupure nocturne, fermeture d’échangeur,…).



Prenez soin de vous et de vos proches !