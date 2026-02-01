Infos transport en commun : contraintes d'exploitation, ligne A perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 07h09, la ligne A est perturbée en raison de contraintes d'exploitation. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
A Fontaine La Poya / Le Pont-de-Claix L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / FONTAINE - Louis Maisonnat / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Albert 1er de Belgique / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe