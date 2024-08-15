itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/05/2024

Infos transport en commun : Circulation des cars les jours fériés

Perturbation

Jusqu'au 15/08/2024 - Cars Région

Jours fériés : lundi de Pentecôte,
dimanche 14 juillet et jeudi 15 août 2024

Lorsqu'une offre de transport est proposée sur la ligne le dimanche, les cars circuleront ces jours fériés aux horaires habituels de ce jour. Si la ligne ne fonctionne pas habituellement le dimanche, aucun car ne circulera sur cette ligne ces jours fériés.

 

Bonne route sur notre réseau

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T89 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Région

    vers VAULNAVEYS LE HAUT
    vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Région

    vers LANS EN VERCORS
    vers VILLARD DE LANS

  • Car T82 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Cars Région

    vers TRONCHE (LA)
    vers SAINT NAZAIRE LES EYMES

  • Car T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Cars Région

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

  • Car T64 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VILLARD DE LANS

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers PONT EVEQUE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car T94 MENS-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CLELLES / MENS

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

  • Car T93 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers MORTE (LA)

  • Car T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car T21 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers BOUVESSE QUIRIEU / VERTRIEU

  • Car T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
    vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN

  • Car T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU

  • Car T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers DOLOMIEU / MONTCARRA

  • Car T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers GRAND LEMPS (LE)

  • Car T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS

  • Car T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)

  • Car T81 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Cars Région

    vers BERNIN
    vers GIERES

  • Car T77 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Cars Région

    vers SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T84 LE TOUVET-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers TOUVET (LE)

  • Car T80 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF

  • Car T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car T85 PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE Cars Région

    vers TRONCHE (LA)
    vers PLATEAU DES PETITES ROCHES

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car T87 CHAMROUSSE-GIERES-GRENOBLE Cars Région

    vers GIERES / GRENOBLE
    vers CHAMROUSSE

  • Car X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Région

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU
    vers PONT DE CHERUY

  • Car T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers ST QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
    vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL

  • Car X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU

  • Car T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Région

    vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
    vers MORESTEL

  • Car T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ROCHE / VALENCIN

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T86 ALLEVARD-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers ALLEVARD

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T88 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Région

    vers SAINT MARTIN D'HERES
    vers SAINT MARTIN D'URIAGE

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)

  • Car T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON

  • Car T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE

  • Car X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VOREPPE
    vers VIZILLE

  • Car X02 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOIRON Cars Région

    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / GONCELIN
    vers GRENOBLE / VOIRON

  • Car X01 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN Cars Région

    vers LUMBIN
    vers GRENOBLE / VOIRON

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Région

    vers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
    vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
    vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
    vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON

  • Car T44 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
    vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

  • Car T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)

  • Car T24 AOSTE-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN

  • Car T25 (TAD T21) BOUVESSE QUIRIEU-PT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers BOUVESSE QUIRIEU
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