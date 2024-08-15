Infos transport en commun : Circulation des cars les jours fériés
Perturbation
Jours fériés : lundi de Pentecôte,
dimanche 14 juillet et jeudi 15 août 2024
Lorsqu'une offre de transport est proposée sur la ligne le dimanche, les cars circuleront ces jours fériés aux horaires habituels de ce jour. Si la ligne ne fonctionne pas habituellement le dimanche, aucun car ne circulera sur cette ligne ces jours fériés.
Bonne route sur notre réseau
Ligne(s) concernée(s)
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T89 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Régionvers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Régionvers LANS EN VERCORS
vers VILLARD DE LANS
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T82 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Cars Régionvers TRONCHE (LA)
vers SAINT NAZAIRE LES EYMES
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T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T36 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Cars Régionvers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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T64 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers PONT EVEQUE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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T94 MENS-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
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T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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T93 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers MORTE (LA)
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T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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T21 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BOUVESSE QUIRIEU / VERTRIEU
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T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
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T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA
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T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS
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T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)
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T81 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Cars Régionvers BERNIN
vers GIERES
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T77 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Cars Régionvers SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T84 LE TOUVET-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers TOUVET (LE)
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T80 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
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T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
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T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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T85 PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE Cars Régionvers TRONCHE (LA)
vers PLATEAU DES PETITES ROCHES
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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T87 CHAMROUSSE-GIERES-GRENOBLE Cars Régionvers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
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X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU
vers PONT DE CHERUY
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T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers ST QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY
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T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU
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T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
vers MORESTEL
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T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ROCHE / VALENCIN
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T86 ALLEVARD-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
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T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T88 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Régionvers SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)
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T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON
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T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE
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X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VOREPPE
vers VIZILLE
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X02 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOIRON Cars Régionvers CHAMP PRES FROGES (LE) / GONCELIN
vers GRENOBLE / VOIRON
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X01 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-LUMBIN Cars Régionvers LUMBIN
vers GRENOBLE / VOIRON
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T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Régionvers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
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T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON
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T44 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT
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T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
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T24 AOSTE-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN
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T25 (TAD T21) BOUVESSE QUIRIEU-PT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BOUVESSE QUIRIEU