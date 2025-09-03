Infos transport en commun : blocage de la circulation, ligne 49 fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 06h52, la ligne 49 est fortement perturbée en raison d'un blocage de la circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Résovers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné / SEYSSINET PARISET - Pariset
vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme