Infos transport en commun : blocage de la circulation, ligne 49 fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 03/09/2025 - M’Réso

Depuis 06h52, la ligne 49 est fortement perturbée en raison d'un blocage de la circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Réso

    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné / SEYSSINET PARISET - Pariset
    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
