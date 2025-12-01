Infos transport en commun : Arrêts supprimés à St-Jean-de-Bournay dès lundi 1er septembre
Perturbation
Dès lundi 1er septembre
En raison de travaux de réaménagement opérés par la commune de Saint-Jean-de-Bournay, les arrêts "HLM La Barre", "Place L. Montagnat", "Le Cinema" sont définitivement supprimés et reportés à l'arrêt "C. Delage" situé rue du Boulodrome.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VIENNE
-
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / VENISSIEUX
vers HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers VIENNE
-
T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
CSA01 ST JEAN DE BOURNAY-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers SAINT JEAN DE BOURNAY