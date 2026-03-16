itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/03/2026

Infos transport en commun : Arrêt non desservi à Anthon et retards à prévoir

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 30 mars et jusqu’à la fin juillet 2026

En raison de travaux d’assainissement sur la commune d’Anthon, la circulation est difficile sur la route de Lyon

L’arrêt « Le Dépôt » à Anthon ne sera pas desservi et reporté à l’arrêt « Mairie ». Aussi, des retards sont attendus.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA09 VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car GEN01 ST ROMAIN JALIONAS-ANTHON-GENAS Cars Région

    vers GENAS
    vers ANTHON

  • Car VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON

  • Car PCH05 ANTHON-CHAVANOZ-PT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers ANTHON / CHAVANOZ / TIGNIEU JAMEYZIEU

  • Car NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers ANTHON

  • Car DAG01 ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX Cars Région

    vers DAGNEUX
    vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / SAINT ROMAIN DE JALIONAS / TIGNIEU JAMEYZIEU

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car MIR01 VILLETTE D'ANTHON-LOYETTES-MIRIBEL Cars Région

    vers MIRIBEL
    vers LOYETTES / VILLETTE D'ANTHON
Voir toutes les infos trafic