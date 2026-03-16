Infos transport en commun : Arrêt non desservi à Anthon et retards à prévoir
Perturbation
A compter du lundi 30 mars et jusqu’à la fin juillet 2026
En raison de travaux d’assainissement sur la commune d’Anthon, la circulation est difficile sur la route de Lyon
L’arrêt « Le Dépôt » à Anthon ne sera pas desservi et reporté à l’arrêt « Mairie ». Aussi, des retards sont attendus.
Ligne(s) concernée(s)
BJA09 VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
GEN01 ST ROMAIN JALIONAS-ANTHON-GENAS Cars Régionvers GENAS
vers ANTHON
VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON
PCH05 ANTHON-CHAVANOZ-PT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers ANTHON / CHAVANOZ / TIGNIEU JAMEYZIEU
NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers ANTHON
DAG01 ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX Cars Régionvers DAGNEUX
vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / SAINT ROMAIN DE JALIONAS / TIGNIEU JAMEYZIEU
T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
MIR01 VILLETTE D'ANTHON-LOYETTES-MIRIBEL Cars Régionvers MIRIBEL
vers LOYETTES / VILLETTE D'ANTHON