itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 15/12/2025

Infos transport en commun : Arrêt "gare routière" à Saint-Laurent-du-Pont déplacé du 5 au 15 janvier

Perturbation

Jusqu'au 15/01/2026 - Cars Région

Du Lundi 5 janvier au jeudi 15 janvier 2026 inclus

En raison de travaux sur la commune de Saint-Laurent-Du-Pont, la Gare Routière n’est pas accessible, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Gare Routière » situé rue Charles Hérold ne pourra pas être desservi et sera déplacé sur l’avenue Jules Ferry au niveau de l’école de musique.

arret-gare-routiere-non-desservi-a-saint-laurent-du-pont-du-5-au-15-janvier-2026.JPG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car SLP02 MIRIBEL (LES BACHES)-ST LAURENT DU PONT Cars Région

    vers SAINT LAURENT DU PONT
    vers MIRIBEL LES ECHELLES

  • Car PBE15 ST L. PONT-ENTRE 2 GUIERS-PT BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers SAINT LAURENT DU PONT

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car EDG03 ST PIERRE D'ENTREMONT-ENTRE DEUX GUIERS Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
    vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car VOI05 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS

  • Car EDG02 ST PIERRE DE CHARTREUSE-ENTRE DEUX GUIERS Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS
    vers SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

  • Car VOI08 ST LAURENT DU PONT-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON

  • Car SLP05 LA SURE EN CHARTREUSE-ST LAURENT DU PONT Cars Région

    vers SAINT LAURENT DU PONT
    vers ST JULIEN DE RAZ
Voir toutes les infos trafic