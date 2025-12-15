Infos transport en commun : Arrêt "gare routière" à Saint-Laurent-du-Pont déplacé du 5 au 15 janvier
Perturbation
Du Lundi 5 janvier au jeudi 15 janvier 2026 inclus
En raison de travaux sur la commune de Saint-Laurent-Du-Pont, la Gare Routière n’est pas accessible, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Gare Routière » situé rue Charles Hérold ne pourra pas être desservi et sera déplacé sur l’avenue Jules Ferry au niveau de l’école de musique.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
SLP02 MIRIBEL (LES BACHES)-ST LAURENT DU PONT Cars Régionvers SAINT LAURENT DU PONT
vers MIRIBEL LES ECHELLES
-
PBE15 ST L. PONT-ENTRE 2 GUIERS-PT BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers SAINT LAURENT DU PONT
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON
-
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
-
EDG03 ST PIERRE D'ENTREMONT-ENTRE DEUX GUIERS Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT
-
VOI05 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
-
EDG02 ST PIERRE DE CHARTREUSE-ENTRE DEUX GUIERS Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS
vers SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
-
VOI08 ST LAURENT DU PONT-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
-
SLP05 LA SURE EN CHARTREUSE-ST LAURENT DU PONT Cars Régionvers SAINT LAURENT DU PONT
vers ST JULIEN DE RAZ