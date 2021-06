Jusqu'au 21/06/2021.

Alerte météo : vigilance orange pour les orages à partir de 06h00 sur le département de l’Isère

La préfecture de l’Isère appelle à la vigilance.



La préfecture de l’Isère vous informe que Météo France prévoit une situation orageuse à partir de 06h00, particulièrement sur le Nord-Isère. Ces orages seront associés à des phénomènes localement violents, avec des pluies brièvement intenses, un fort risque de grêle (diamètre possible de 1 cm ou plus) et des rafales dépassant 100km/h. Des phénomènes tourbillonnaires sont possibles.

Après ces orages de la journée, un deuxième épisode d’averses orageuses aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, moins violent que le précédent. La fin de l’épisode est prévu au cours de la nuit.

Une attention particulière doit être portée aux chapiteaux, campings, parcs et manèges.

Conséquences possibles :

• Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

• Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.

• Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

• Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre nonaccompagnés de précipitations.

Conseils de comportement :

• Éloignez-vous des arbres et des cours d'eau

• Abritez-vous dans un bâtiment en dur

• Tenez-vous informés et évitez de vous déplacer

• Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

• Évitez d'utiliser votre téléphone et les appareils électriques