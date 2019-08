Jusqu'au 07/08/2019. - itinisère

Alerte météo : vigilance orange pour les orages

à partir de ce soir sur le département de l'Isère

mardi 06 août jusqu'au mercredi 7 août 12h

Le département de l'Isère est en vigilance orange « orages ». De fortes pluies généralisées sont attendues en fin de nuit et jusqu'à demain midi 7/08/19 pouvant entraîner inondations et coulées de boue.



Une vigilance particulière doit être apportée sur les campings en zone inondation.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de MétéoFrance : http://vigimeteo.com