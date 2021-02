Jusqu'au 13/02/2021.

FLASH SPECIAL

ALERTE Météo – Vigilance ORANGE NEIGE – VERGLAS

Les précipitations de neige se généralisent en fin de matinée et début d'après-midi sur une bonne partie du département de l’Isère. Elles gagnent en intensité au fil des heures. Avec l'air froid ramené par le vent de Nord, il peut alors neiger jusqu'en plaine. Cette neige peut être assez lourde voire collante par endroits. A noter que très temporairement, un peu de pluie verglaçante n'est pas exclue. Dans le Nord-Isère et près du Rhône, on attend une couche de 5 à 15 cm de neige, très localement un peu plus dans les Terres Froides. Les précipitations peuvent se poursuivent plus modérément jusqu’en première partie de nuit prochaine.

Conseils de comportement :

Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

Renseignez-vous sur les conditions de circulation.

Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes.

Merci de respecter ces consignes.

Pour en savoir plus : www.meteofrance.com

En Isère, pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr. RUBRIQUE VIABILITE HIVERNALE