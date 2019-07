Jusqu'au 28/07/2019. - itinisère

Un épisode intense accompagné d'orages localisés est prévu à partir de ce soir jusqu'à dimanche après-midi.



Nuit de vendredi à samedi : Des averses ou foyers orageux circulent en cours de nuit sur le nord Isère puis sur les contreforts des massifs du Vercors et de la Chartreuse avec un risque isolé de bourrasques, grêle localement et brèves averses intenses.



A partir de samedi matin : des averses orageuses sont annoncées dès le matin puis de fortes pluies généralisées jusqu'à dimanche.



Samedi après midi et jusqu'à dimanche matin, de fortes pluies orageuses touchent la majeure partie du département. Après la sécheresse, risque de crues locales, coulées de boue et débordements de torrents.



Les estimations de débit varient de 50 à 80 mm, voire de 100 à 120 mm en localisé.



Une attention particulière doit être apportée à toute manifestation organisée sur le territoire de votre commune, aux chapiteaux, campings, parcs et manèges.