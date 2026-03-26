Infos route : A480/N87 : travaux d'aménagement du Rondeau du lundi 30 mars au jeudi 02 avril
Travaux
Du lundi 30 mars au jeudi 02 avril 2026, des travaux d’aménagement du Rondeau auront lieu les nuits de 21h30 à 04h30, sur l'A480/N87 à Échirolles.
Dans le sens Grenoble vers Chambéry
Fermeture de la bretelle d’entrée n° 8 Grenoble Libération
Fermeture de la collectrice sud en provenance de Seyssins
Dans le sens Chambéry vers Grenoble
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Echirolles
Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n° 8 Grenoble Libération Fermeture de la collectrice nord en direction de Seyssins