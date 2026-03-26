Du lundi 30 mars au jeudi 02 avril 2026, des travaux d’aménagement du Rondeau auront lieu les nuits de 21h30 à 04h30, sur l'A480/N87 à Échirolles.

Dans le sens Grenoble vers Chambéry

Fermeture de la bretelle d’entrée n° 8 Grenoble Libération

Fermeture de la collectrice sud en provenance de Seyssins

Dans le sens Chambéry vers Grenoble

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Echirolles

Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n° 8 Grenoble Libération Fermeture de la collectrice nord en direction de Seyssins