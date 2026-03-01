Du 16/03/2026 au 01/01/0001

Du lundi 16 au vendredi 20 mars aura lieu des travaux d'aménagement du Rondeau à Echirolles de 21h30 à 4h30.

Dans le sens Grenoble vers Chambéry :

Fermeture de la RN87 entre les échangeurs Rondeau et n°7 Échirolles.

Fermetures des bretelles Lyon- Chambéry, Seyssins- Chambéry et Sisteron- Chambéry de l’échangeur Rondeau.

Fermeture de la bretelle d’entrée n° 8 Grenoble Libération.

Fermeture de l’accès à la dalle et fermeture de la collectrice sud.

Dans le sens Chambéry vers Grenoble :