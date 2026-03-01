Infos route : A480/N87: travaux d'aménagement du Rondeau du 16 au 20 mars
Perturbation
Du lundi 16 au vendredi 20 mars aura lieu des travaux d'aménagement du Rondeau à Echirolles de 21h30 à 4h30.
Dans le sens Grenoble vers Chambéry :
- Fermeture de la RN87 entre les échangeurs Rondeau et n°7 Échirolles.
- Fermetures des bretelles Lyon- Chambéry, Seyssins- Chambéry et Sisteron- Chambéry de l’échangeur Rondeau.
- Fermeture de la bretelle d’entrée n° 8 Grenoble Libération.
- Fermeture de l’accès à la dalle et fermeture de la collectrice sud.
Dans le sens Chambéry vers Grenoble :
- Fermeture de la N87 entre l’échangeur n°7 Échirolles et l’échangeur Rondeau
- Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°7 Échirolles
- Fermeture de la collectrice nord et fermeture de l’accès à la dalle