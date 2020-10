Jusqu'au 25/10/2020.

Du 12 au 25 octobre basculements nocturnes et fermetures de bretelles direction Grenoble. Les travaux de réfection de chaussée nécessitent des basculements nocturnes de l'A43, de 20 h à 6 h, depuis Chambéry vers Lyon, entre A43 secteur La Tour-du-Pin et la bifurcation A48. L'A43 sera en configuration réduite les nuits du lundi 12 octobre au vendredi 25 octobre inclus, hors week-end. Ainsi la bifurcation N°3 ( A43 Chambéry direction A48 Grenoble ) sera fermée, et une déviation par la sortie N° 8 Bourgoin le Rivet puis ½ tour au giratoire après le péage, est mise en place. carte des déviations cliquez ici