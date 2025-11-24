Perturbation

Du 24/11/2025 au 01/07/2026 - M réso

Ligne Sacado n°141. A partir du lundi 24/11/25, modification des services Allers des véhicules 141-01 et 141-03. Le véhicule 141-01 ne desservira plus les arrêts de « La Briot » ; « Le Bourg » ; « La Perrière » et « Le Japin ». Nous invitons les élèves à se reporter dans le véhicule 141-03 qui desservira ces nouveaux arrêts. Attention, les horaires de desserte de ces arrêts sont donc modifiés. Voir fiche horaire ci-jointe.