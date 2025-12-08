itinisère

Infos transport en commun : A partir du 08/12 C8 : les arrêts Chopin et Zella Melhis de nouveau desservis !

Perturbation

Du 08/12/2025 au 05/01/2026 - M réso

Fin des perturbations secteur Chopin. Votre ligne reprend son itinéraire initial et dessert de nouveau les arrêts Chopin et Zella Melhis ! Bon voyage sur nos lignes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
