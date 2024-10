Perturbation

Du 04/11/2024 au 05/11/2024 - Pays Viennois

LVA - Suite aux routes barrées, conséquence des inondations sur le secteur, des itinéraires de déviation doivent être mis en place. De ce fait, les arrêts suivants ne seront pas desservis à partir du 4 novembre et ce jusqu’à ce que les routes soient rouvertes à la circulation : - Planeze (aller et retour) - Grange Berthière (aller et retour) - Le Gauthier (aller et retour) - Boucharey (aller et retour) - Tartaras (aller et retour) : les élèves sont invités à se reporter à l’arrêt Côte Ferrée - La Celle (retour) : se reporter sur les lignes 713 et 716 - Le Belvédère (retour) : se reporter sur les lignes 713 et 716 - Place de la Mairie (retour) : se reporter sur les lignes 713 et 716 De ce fait, les horaires de passage aux arrêts ont été modifiés. Pour les trajets du retour, les enfants qui descendent aux arrêts La Celle, Le Belvédère et Place de la Mairie peuvent emprunter les lignes 713 et 716. Nous vous remercions de votre compréhension.