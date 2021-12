Jusqu'au 12/12/2021.

EPREUVE SPORTIVE AUTOMOBILE

« 6 ème Rallye National Hivernal du Dévoluy »

en Isère le dimanche 12 décembre 2021

sur les communes de Pellafol et de Monestier d’Ambel

La 6 ème édition du Rallye Hivernal du Dévoluy empruntera les RD537, RD217B et RD217.

A cette occasion, les RD537, RD217B et RD217 seront fermées le dimanche 12 décembre 2021 de 6h00 à 14h30 dans les deux sens de circulation.

la RD537 (depuis le carrefour RD537 / RD217 jusqu’au carrefour RD537 / RD217B) sera fermée dans les deux sens de circulation;

la RD217B (depuis le carrefour RD537 / RD217B jusqu’au carrefour RD217B / RD217) sera fermée dans les deux sens de circulation;

la RD217 (depuis le carrefour RD217B / RD217 jusqu’au carrefour RD217 / RD537 avant la limite avec le département des Hautes-Alpes).

Aucun stationnement ne sera autorisé sur ces trois sections.

Déviations :

Pour les usagers en provenance de la RN85 depuis Grenoble / La Mure : Déviation par la N85 vers Gap : Déviation par la N85 vers Gap.

Pour les usagers en provenance de la RD1075 ou l’A51 : Déviation par la RD1075 via le col Croix Haute puis Veynes.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, la fermeture ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

Compte-tenu du nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course en dehors de ces heures de fermeture et sur les itinéraires ou sens de circulation restant ouverts. En Isère, pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr.

Dans les Hautes-Alpes, pour plus de détails concernant le parcours et les fermetures de routes de cette épreuve sportive, vous pouvez consulter le site internet du Département des Hautes-Alpes : www.inforoute05.fr.

Pour plus d’informations (itinéraires horaires, cartes, riverains,…), consultez également le site de l’organisateur : https://www.rallyehivernaldudevoluy.com