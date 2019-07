Jusqu'au 14/07/2019. - itinisère

EPREUVE CYCLISTE

« 3ème édition - HAUTE ROUTE Alpe d’Huez»

du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2019

Cette manifestation sportive se déroule sur 3 jours autour de la station de l’Alpe d’Huez. Elle démarre le vendredi 12 juillet et se termine le dimanche 14 juillet 2019. Elle regroupe 350 participants environ.

Le vendredi 12 juillet 2019 : Etape n° 1 Alpe d’Huez => Alpe d’Huez par Villard Reculas – 123 Km

Cette étape part de l’Alpe d’Huez (départ fictif) à 7h00.

Depuis le Palais des Sports et des Congrès de l’Alpe d’Huez les coureurs s’élancent en direction du village d’Huez pour rejoindre Villard-Reculas par la D211B puis la vallée de l’Eau d’Olle à Allemont par la D44B. En rejoignant la D526 ils entament la montée du Col de la Croix de Fer pour réaliser une boucle dans le Département de la Savoie avant de retrouver les routes iséroises non sans avoir gravi le Col du Glandon. Après une redescente vers Allemont ils empruntent le chemin inverse par la

D44B et la D211B en direction de Villard-Reculas pour franchir le Pas de la Confession et rallier l’arrivée à l’Alpe d’Huez en empruntant la D211 et les derniers lacets de la célèbre montée. L’heure d’arrivée est estimée à 16h45 pour les derniers participants.

Le samedi 13 juillet 2019 : Etape n° 2 Bourg d’Oisans => Alpe d’Huez par Sarennes – 70 Km

Cette étape part de Bourg d’Oisans à 8h30.

Depuis le centre-ville du Bourg d’Oisans les coureurs rejoignent la montée vers l’Alpe d’Huez (D211) qu’ils quittent à hauteur du village de la Garde pour prendre la direction d’Auris en Oisans par la D211A. Ils redescendent sur le Freney d’Oisans pour récupérer la D1091 en direction du Bourg d’Oisans et rejoindre la D220 qu’ils empruntent pour monter en direction de la station des Deux-Alpes. Après une boucle dans la station ils redescendent au barrage du Chambon par la D213 où ils

retrouvent le pied de l’ascension du Col de Sarenne qui débute par la montée vers Mizoën puis Clavans par la D25 et la D25A. Enfin, après 70 Km, ils franchissent la ligne d’arrivée dans la station de l’Alpe d’Huez vers 13h40 au plus tard.

La D220 sera fermée à la circulation de 9h à 11h dans le sens descendant. L’arrêt « Bons » (ligne 3030) sera supprimé pendant cette période.

Le dimanche 14 juillet 2019 : Etape n° 3 Bourg d’Oisans => Alpe d’Huez (contre la montre) – 15,5 Km

Cette étape contre la montre prend son départ au centre-ville du Bourg d’Oisans vers 8h00 puis emprunte la montée mythique vers l’Alpe d’Huez par la RD211. L’arrivée est jugée dans la station sur l’Avenue du Rif Nel (pour une heure d’arrivée pour le dernier concurrent vers 12h00). L’arrêt « Office de Tourisme» (lignes 3000, 3020, 3030) sera supprimé.

Dans le centre de l'agglomération de Bourg d'Oisans, les rues du Docteur Faure et l’avenue Aristide Briand seront fermées à la circulation de 5h à 20h dans le sens Grenoble => Briançon. Une déviation sera mise en place depuis la gare routière vers le supermarché Casino.

Pour chacune de ces 3 étapes, les coureurs bénéficient de facilités de passage gérées par les membres de l’organisation.

La prudence est recommandée pour les coureurs ainsi que pour les usagers de la route qui sont amenés à côtoyer les participants à cette épreuve.