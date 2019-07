Jusqu'au 04/08/2019. - itinisère

« 33ème Rallye du Trièves »

Samedi 03 et dimanche 04 août 2019

La 33ème édition du Rallye du Trièves (environ 150 participants) empruntera les RD216, RD216C, RD34B, RD34D, RD34G, RD526 et RD13 sur le territoire du Trièves, sur les communes de Tréminis, St Baudille en Pipet, Mens, Lavars, Cornillon-en-Trièves, Lalley, Le Percy, St Jean d’Herans et Prébois les samedi 03 et dimanche 04 août 2019.

Il représente un parcours de 135 Km, divisé en deux étapes et comporte 5 épreuves spéciales (E.S.) d’une longueur totale de 39,21 Km.

A cette occasion, les routes départementales listées ci-après seront fermées dans les 2 sens de circulation :

Samedi 03 août : Départ de la 1ère voiture Etape 1 à 15h00 à la salle des Sagnes à Mens.

Epreuve Spéciale (ES n°1) « Le Col de Mens» (parcours de 8,25 Km) :

- Fermeture de 15h00 à 19h45 des RD216 et RD216C (col de Mens) sur les communes de Tréminis et St-Baudille-et-Pipet.

- Une déviation est mise en place de 15h00 à 19h45 par les RD216 (St Baudille en Pipet), RD66 (Saint-Baudille-et-Pipet, Prébois et Lalley), RD216 (Tréminis,Prébois et Lalley) et RD34B 895 (Saint-Jean-d'Hérans).

Dimanche 04 août : Arrivée de la 1ère voiture à la salle des Sagnes à Mens vers 13h12.

Epreuves spéciales (ES n°2 et n°4) «St Jean d’Herans» (parcours de 5,18 Km):

- Fermeture de 7h45 à 15h15 de la RD34B sur la commune de St-Jean d’Herans.

- Une déviation est mise en place de 7h45 à 15h15 par les RD34B, (Cornillon-en-Trièves et Saint-Jean-d'Hérans), RD34C (Cornillon-en-Trièves et Saint-Jean-d'Hérans), RD526 (Saint-Jean-d'Hérans) et RD34B (Saint-Jean-d'Hérans).

Epreuves spéciales (ES n°3 et n°5) « Montvallon - Le Percy» (parcours de 10,30 Km)

- Fermeture de 8h00 à 15h30 des RD34D, RD34G, RD526 et RD13 sur les communes de Cornillon-en-Trièves, Mens, Lavars et Le Percy).

- Une déviation est mise en place par les RD526 (Lavars), RD34 (Cornillon-en-Trièves et Lavars) et RD34G (Cornillon-en-Trièves).

La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans tous les secteurs et abords de la course.

Aucun stationnement le long du parcours ne sera autorisé les samedi 03 et dimanche 04 août 2019.

Toutefois, les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre et les organisateurs, suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les avancements d’horaires de fermeture de chaussées et les retards de réouverture.

