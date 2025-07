Perturbation

Jusqu'au 01/08/2025 - M’Réso

En raison de travaux, la ligne C1 est déviée entre les arrêts La Revirée et Malacher. En direction de Pré de l'Eau, les arrêts Buclos et Meylan Mairie ne sont pas desservis. En direction de Cité Jean Macé, les arrêts Maison de la Musique et Meylan Mairie ne sont pas desservis. Veuillez vous reporter aux arrêts provisoires mis en place, comme indiqué sur le plan.