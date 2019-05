itinisère - Du 09/05/2019 au 12/05/2019

29 ème Rhône Alpes Isère Tour 2019

les 9, 10, 11 et 12 mai 2019

La 29ème édition du Rhône Alpes Isère Tour, manifestation cyclo-sportive traditionnelle sur le secteur Nord Isère empruntera les routes du département de l’Isère ainsi que celles des départements de La Loire et du Rhône les jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai 2019. Cette manifestation partira cette année de Charvieu- Chavagneux où environ 130 participants y sont attendus.

Sur tout l’itinéraire, les coureurs ne bénéficieront pas de l’usage privatif des routes empruntées. Les coureurs et, éventuellement les véhicules suiveurs, devront respecter les prescriptions du code la route.

Déroulement de l’épreuve :

Jeudi 9 mai : 1ère étape - Charvieu Chavagneux => Villefontaine dans les départements du Rhône et de l’Isère (parcours de 140 Km). Départ fictif à Charvieu-Chavagnieux: 14h30 via la RD24A pour un départ réel sur la commune de Colombier Saugnieu sur la RD29 – Arrivée à Villefontaine (circuit de 7 Km et 3 passages) : 17h50.

Au départ à Charvieu-Chavagneux, la circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits sur l’itinéraire du circuit de 9h à 16h00 le jeudi 9 mai 2019.

La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans les secteurs suivants : sur la RD522 aux giratoires de Flosailles à St Savin, sur la RD1006 à St Didier de la Tour et sur la RD1085 au lieu-dit La Combe sur la commune des Eparres.

Coupure de courte durée de la RD1516 sur la commune de St Clair de la Tour (passage prévu entre 15h40 et 16h00).

Enfin, le circuit final d’une longueur de 7.1 km (avec 3 passages sur la RD313) sur les communes de Villefontaine et de La Verpillière sera fermé à la circulation (entre 17h15 et 18h10).

Vendredi 10 mai : 2ème étape - Aéroport St Exupéry => St Pierre de Chandieu dans les départements du Rhône et de l’Isère (parcours de 150 Km). Départ de l’aéroport de St Exupéry: 14h15 en direction du village de St Bonner de Mure – Arrivée : 17h50.

Coupure de courte durée de la RD75 sur la commune de Septeme (passage prévu vers 14h15) et de la RD518. Enfin, le circuit final d’une longueur de 5,6 Km (avec 3 passages sur RD149 et voies communales) sur la commune de St Pierre de Chandieu sera fermé à la circulation.

Samedi 11 mai : 3ème étape : Montanay => St Maurice l'Exil (parcours de 172 Km). Départ fictif à Montanay (69) : 12h30 en direction de St Germain au mont d’or où aura lieu le départ réel sur la RD51 en bord de Saône – Arrivée: 16h45. Il s’agit de l’étape traditionnelle du Rhône Alpes Isère Tour située dans l’ouest lyonnais, et emprunte les routes des monts du lyonnais, mais aussi celles du Pilat.

Le circuit final d’une longueur de 12,4 Km (avec 3 passages sur la RD37B et voies communales) sur la commune de St Maurice l’Exil sera fermé à la circulation (entre 16h20 et 17h10).

Dimanche 12 mai : 4ème étape - St Maurice l'Exil => Charvieu-Chavagneux dans les départements du Rhône et de l’Isère (parcours de 172 Km). Départ fictif : 12h00 en direction de Roussillon (départ réel)– Arrivée : 16h00 Le tracé de cette dernière étape empruntera essentiellement les routes à travers le pays roussillonnais mais aussi le territoire de Beaurepaire pour revenir sur les vallons de la Tour du Pin, et finir comme chaque année à Charvieu Chavagneux via le plateau de Crémieu.

Coupure de courte durée de la RD1006 sur la commune de St Jean de Soudain (passage prévu entre 13h55 et 14h10), de la RD522 au lieu-dit le Rondeau sur la commune de Trept (passage prévu entre 14h20 et 14h35).

Le circuit final d’une longueur de 15,2 Km (avec 3 passages sur voies communales, RD155 et RD29) sur les communes de Charvieu-Chavagnieux et de Colombier Saugnieu sera fermé à la circulation (entre 14h50 et 16h15).

Pour le bon déroulement de l’épreuve, les routes suivantes seront coupées à la circulation :

Le dimanche 12 mai 2019, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur tout l’itinéraire du circuit de 13h30 à 18h30 dans l’agglomération de Charvieu-Chavagnieux. D’autres voies communales seront interdites à la circulation de 15h à 18h ainsi que de 8h à 18h pour l’avenue Alexandre Grammont, la rue des Cerisiers et la rue Maurice Boutin.

Afin de faciliter le passage des coureurs et de garantir la sécurité des coureurs, des usagers de la route et des riverains, certaines dispositions seront mises en œuvre. Un nombre important de signaleurs seront placés aux endroits les plus stratégiques du parcours.

En fonction des disponibilités des unités de brigades compétentes, la gendarmerie mettra en place une surveillance de l’épreuve. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la coupure ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

Sur tout l’itinéraire de course, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans le secteur.

Pour consulter les itinéraires empruntés par cette épreuve, vous pouvez consulter le site internet de l’organisateur sur : http://www.rhone-alpes-isere-tour.com/

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation en Isère : www.itinisere.fr