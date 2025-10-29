itinisère

Date d'impression : 29/09/2025

Infos transport en commun : 29/09 au 29/10,L'arrêt Le Rochefort de la ligne C14 direction Gares est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 29/10/2025 - M’Réso

L'arrêt Le Rochefort de la ligne C14 direction Gares est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare / LE GUA Les Saillants M’Réso

    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
    vers GRENOBLE - Gares
    • Le Rochefort VARCES ALLIERES ET RISSET
